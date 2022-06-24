HaberlerGaleriŞehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30), şehit oldu.
Giriş Tarihi: 24.06.2022 08:23Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 08:23