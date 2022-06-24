Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

Astsubay Oğuzhan Arduç ise 8 ay önce Pembegül Arduç ile nikahlanmış, geçen ayda düğün yaparak evlenmişti. Emekli polis olan babası İbrahim Arduç'un 2015'te vefat eden ve 6 kardeş olan Oğuzhan Arduç'un Eskişehir'deki ailesi, acı haberle yıkıldı.