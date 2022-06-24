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Haberler Galeri Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30), şehit oldu.

Giriş Tarihi: 24.06.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 08:23
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30), Ecrin (3), Yaren (5) ve Yağmur (8) adını verdiği olmak üzere 3 kız babasıydı. Önceki akşam saat 21.00 sıralarında, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan annesi Keziban İçen fenalaştı.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

Keziban İçen ile telefonla konuştu. Saat 22.00 sıralarında operasyona çıkan İçen, 24.00 sıralarında da şehit oldu. SABAH'a konuşan şehit babası İdris İçen, "Annesi ile konuştuktan sonra, 'ben göreve gidiyorum.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

Hakkınızı helal edin. Telefonu kapatıyorum" demiş. Son sözleri bunlar oldu. 10 yıllık askerdi. 8 yıllık evliydi. Hayali yeni bir otomobil alıp kızlarını ve eşini gezdirmekti. Mesleğini severdi. Ailesine düşkündü" dedi.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

Astsubay Oğuzhan Arduç ise 8 ay önce Pembegül Arduç ile nikahlanmış, geçen ayda düğün yaparak evlenmişti. Emekli polis olan babası İbrahim Arduç'un 2015'te vefat eden ve 6 kardeş olan Oğuzhan Arduç'un Eskişehir'deki ailesi, acı haberle yıkıldı.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

PENÇE KİLİK ŞEHİDİ UĞURLANDI

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ta(26), İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Recep ve annesi Sevgi Baş, burada taziyeleri kabul etti.