Kreşte dehşet! 17 aylık bebek dakikalarca tokat, yumruk, tekme, ısırığa maruz kaldı | Görevlilerden tahterevalli mizanseni pes dedirtti

İstanbul Bayrampaşa'da ailesi tarafından özel bir kreşe bırakılan 17 aylık bebek, 2,5 yaşındaki diğer bir çocuk tarafından dakikalarca darp edildi. Minik Süleyman dakikalarca tokat, yumruk, tekmeye maruz kalırken, görevliler bebeğin tahterevalliden düştüğü mizanseniyle olayı örtbas etmeye çalıştı. Aile oğullarının darp anına ilişkin kurumdaki görüntüleri izlediğinde ise büyük bir dehşete kapıldı. Aile şikâyetçi olurken soruşturma başlatıldı.