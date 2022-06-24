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Haberler Galeri Kreşte dehşet! 17 aylık bebek dakikalarca tokat, yumruk, tekme, ısırığa maruz kaldı | Görevlilerden tahterevalli mizanseni pes dedirtti

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek dakikalarca tokat, yumruk, tekme, ısırığa maruz kaldı | Görevlilerden tahterevalli mizanseni pes dedirtti

İstanbul Bayrampaşa'da ailesi tarafından özel bir kreşe bırakılan 17 aylık bebek, 2,5 yaşındaki diğer bir çocuk tarafından dakikalarca darp edildi. Minik Süleyman dakikalarca tokat, yumruk, tekmeye maruz kalırken, görevliler bebeğin tahterevalliden düştüğü mizanseniyle olayı örtbas etmeye çalıştı. Aile oğullarının darp anına ilişkin kurumdaki görüntüleri izlediğinde ise büyük bir dehşete kapıldı. Aile şikâyetçi olurken soruşturma başlatıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.06.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 06:57
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Kreşte dehşet! 17 aylık bebek dakikalarca tokat, yumruk, tekme, ısırığa maruz kaldı | Görevlilerden tahterevalli mizanseni pes dedirtti

30 yaşındaki E.D ile M.D. islim çiftin Süleyman isimli bir erkek çocukları vardı. Çift çalıştıkları için 17 aylık çocuklarını, İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir kreşe kayıt ettirdi. Anne M.D, 16 Şubat günü sabah saatlerinde oğlunu kreşe bıraktı.

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Kreşte dehşet! 17 aylık bebek dakikalarca tokat, yumruk, tekme, ısırığa maruz kaldı | Görevlilerden tahterevalli mizanseni pes dedirtti

Kreş görevlileri, eğitim gören çocukların durumlarıyla ilgili mesajları ebeveynlerine günlük olarak gönderiyordu. O gün anne M.D'ye rutin olarak gönderilen mesaj gelmemişti. Kreşi arayarak bilgi isteyen genç kadın, kreş görevlilerden cevap alamadı.

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Kreşte dehşet! 17 aylık bebek dakikalarca tokat, yumruk, tekme, ısırığa maruz kaldı | Görevlilerden tahterevalli mizanseni pes dedirtti

Bir süre sonra bir görevli tarafından aranan genç kadın, 'Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz' cevabını aldı. Anne, oğlunun başına gelenleri duyduktan sonra eşini arayarak oğlunu görmeye gitti.

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Kreşte dehşet! 17 aylık bebek dakikalarca tokat, yumruk, tekme, ısırığa maruz kaldı | Görevlilerden tahterevalli mizanseni pes dedirtti

İddiaya göre küçük çocuk, kreşte başka bir çocuk tarafından saatlerde darp edilmiş fakat görevliler tarafından durum örtbas edilmişti.

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Kreşte dehşet! 17 aylık bebek dakikalarca tokat, yumruk, tekme, ısırığa maruz kaldı | Görevlilerden tahterevalli mizanseni pes dedirtti

TAHTERAVALLİ MİZANSENİ Mİ YAPTILAR

Oğlunun başına gelenlerine ilişkin güvenlik görüntülerini izleyen genç çift, gözlerine inanamadı. Minik Süleyman, dakikalarca hıçkırıklar içinde ağlarken kurumda eğitim gören 2,5 yaşındaki başka bir çocuk tarafından tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kalmıştı.