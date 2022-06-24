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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu! Başına keserle vurduktan sonra…

Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu! Başına keserle vurduktan sonra…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ahmet Ataoğlu'ndan kahreden haber geldi. Antalya'da kayıplara karışan genç adamın önce motoru ardından kişisel eşyaları bulunmuştu. Ataoğlu'na ait cep telefonun HTS kaydına göre son baz verdiği bölgeye yoğunlaşan arama çalışmalarından acı haber geldi. Genç emlakçıyı gören son şahıs, ifadesinde aralarında tartışma çıktığını, öfkeye kapılarak keserle başını vurduğunu ve daha sonra halıya sararak gömdüğünü itiraf etti.

Giriş Tarihi: 24.06.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 09:05
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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu! Başına keserle vurduktan sonra…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ahmet Ataoğlu'ndan kahreden haber! Son gören kişi her şeyi itiraf etti. Cinayetin her detayı kan dondurdu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu! Başına keserle vurduktan sonra…

Olay, Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kayıp olarak aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nu arama çalışmalarını yürüten emniyet güçleri Ataoğlu'na ait cep telefonun HTS kaydına göre son baz verdiği bölgeye yoğunlaştı.

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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu! Başına keserle vurduktan sonra…

KAFASINA KESERLE VURUP ÖLDÜRDÜ

Seyir terası olarak bilinen mevkide ormanlık alanın içerisinde bir barakada yaşayan B.K. Ataoğlu ile son temas eden kişi olduğu bilgisi üzerine gözaltına alındı.

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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu! Başına keserle vurduktan sonra…

Emniyetteki ifadesinde Ataoğlu'nu öldürdüğünü itiraf eden B.K, aralarında çıkan tartışma sonrası bir anlık öfkeyle Ataoğlu'nun kafasına vurduğunu söyledi. Daha sonra Ataoğlu'nun cansız bedenini bir halıya sardığını ifade eden B.K, barakanın yaklaşık 15 metre uzaklığında bir alana gömdüğünü itiraf etti.

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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu! Başına keserle vurduktan sonra…

ATAOĞLU'NUN CESEDİ GÖMÜLÜ BULUNDU

İtiraf üzerine harekete geçen ekipler tarif edilen bölgede kazı çalışması yaptı. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede yapılan kazı çalışmalarında Ataoğlu'na ait ceset bulundu. Olay yerine gelen Ataoğlu'nun ailesi gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirdiği görüldü. İncelemelerin ardından Ataoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren B.K'nın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.