Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu! Başına keserle vurduktan sonra…

Emniyetteki ifadesinde Ataoğlu'nu öldürdüğünü itiraf eden B.K, aralarında çıkan tartışma sonrası bir anlık öfkeyle Ataoğlu'nun kafasına vurduğunu söyledi. Daha sonra Ataoğlu'nun cansız bedenini bir halıya sardığını ifade eden B.K, barakanın yaklaşık 15 metre uzaklığında bir alana gömdüğünü itiraf etti.