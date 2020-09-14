Şehidin cenaze namazına, ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve Akşehir protokolü, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.