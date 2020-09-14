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Şehit Astsubay Sinan Aktay'ın cenazesinde yürekleri dağlayan detay | 2 ay önce baba olmuştu
Son dakika haberleri... Hakkari Yüksekova'da, dün terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, düğün yıl dönümünde memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aktay iki önce baba olmuştu. Cenazeye kucağında bebeği ile katlan eşinin gözyaşları görenlerin yüreklerini dağladı.
Giriş Tarihi: 14.09.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 15:07
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