11 Eylül 2023, Pazartesi
Osmanlı dönemindeki şehir isimleri açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...
Türkiye'nin tarihi derin köklere sahip olduğundan, coğrafyasındaki şehirlerin isimleri de zaman içinde farklı dillerden ve kültürlerden etkilenerek değişime uğramıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, birçok şehir ve ilçenin ismi bu etkileşimler sonucunda oluşmuş ve değişmiştir. Kimsenin bilmediği 81 ilin eski isimleri çıktı. İşte memleketinizin eski adı...
Giriş Tarihi: 11.09.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 11:53
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