Osmanlı dönemindeki şehir isimleri açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...

20. yüzyılın başlarında yaşanan siyasi olaylar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte, bazı şehirlerin ve ilçelerin isimleri değiştirilmiştir. Örneğin, İstanbul'un eski adı olan Konstantinopolis, 1930 yılında resmi olarak İstanbul olarak değiştirilmiştir. İzmir'in eski adı olan Smyrna, İzmir olarak kabul edilmiştir. İşte değişen isim listesi...