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Osmanlı dönemindeki şehir isimleri açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...

Türkiye'nin tarihi derin köklere sahip olduğundan, coğrafyasındaki şehirlerin isimleri de zaman içinde farklı dillerden ve kültürlerden etkilenerek değişime uğramıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, birçok şehir ve ilçenin ismi bu etkileşimler sonucunda oluşmuş ve değişmiştir. Kimsenin bilmediği 81 ilin eski isimleri çıktı. İşte memleketinizin eski adı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 11:53
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Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...

20. yüzyılın başlarında yaşanan siyasi olaylar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte, bazı şehirlerin ve ilçelerin isimleri değiştirilmiştir. Örneğin, İstanbul'un eski adı olan Konstantinopolis, 1930 yılında resmi olarak İstanbul olarak değiştirilmiştir. İzmir'in eski adı olan Smyrna, İzmir olarak kabul edilmiştir. İşte değişen isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...

HÜDAVENDİGAR

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Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...

ÇÖLEMERİK

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Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...

KIRKKİLİSE

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Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...

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