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Haberler Galeri Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu

Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyordu, acı haber geldi! 74 yaşındaki Kadri Fidan, 2 Haziran'da ot toplamak için iki arkadaşıyla birlikte Uludağ'a çıkmış, ancak kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 'Otçu Kadri' olarak tanınan Fidan'ın cansız bedeni, bulundu. Doğa yürüyüşünde cesedi bulan Cafer Türe'ye ekipler, yaktığı ateşten çıkan dumanla ulaştı.

Giriş Tarihi: 11.09.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 11:20
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Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu

Bursa'da yaşayan 74 yaşındaki Kadri Fidan, 2 Haziran'da ot toplamak için iki arkadaşıyla birlikte Uludağ'a çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Olayla ilgili hem polisin hem de arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken gelini Mehtap Fidan ilginç bir iddia ortaya attı.

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Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu

DEFİNE İDDİASI

Kadri Fidan'ın kaybında birkaç gün önce iki gençle tanıştığını belirten Mehtap Fidan, "Babam bu kişilerin güvenilir olduğunu söyledi. Uludağ'da bir mağaranın bulunduğunu ve orada define olduğundan bahsetti. Oradaki defineyi çıkartıp eşime dükkan açacağını söylemişti.

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Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu

Ben de babamın yaşlılığından dolayı böyle konuştuğunu düşündüm. Fakat gidiş o gidiş. Halen haber alamıyoruz gitti. Ben kayınpederimin öldüyse bile cenazesini almak istiyorum" ifadesini kullandı.

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Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu

AİLE MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

1 ay süren arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alamayan Fidan Ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Hazine aramak için gittiği dağda kaybolan kayınpederini arayan Mehtap Fidan, şifalı ot toplamak için giden yaşlı adamın 2 katlı mağarada hazine bulduğunu anlattı.

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Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu

200 EURO'YA SATIYORMUŞ

İddialar üzerine Kadri Fidan'ın arkadaşı canlı yayına bağlandı. Kaybolan yaşlı adam kendilerine ölümsüzlük otu denilen bir ot gönderdiğini bunun için de 200 Euro ödeme yaptığını anlattı.