Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu

Bursa'da yaşayan 74 yaşındaki Kadri Fidan, 2 Haziran'da ot toplamak için iki arkadaşıyla birlikte Uludağ'a çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Olayla ilgili hem polisin hem de arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken gelini Mehtap Fidan ilginç bir iddia ortaya attı.