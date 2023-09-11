11 Eylül 2023, Pazartesi
Define aradığı Uludağ’ın eteklerinde kaybolmuştu! Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi! Yaktığı ateşle bulundu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyordu, acı haber geldi! 74 yaşındaki Kadri Fidan, 2 Haziran'da ot toplamak için iki arkadaşıyla birlikte Uludağ'a çıkmış, ancak kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 'Otçu Kadri' olarak tanınan Fidan'ın cansız bedeni, bulundu. Doğa yürüyüşünde cesedi bulan Cafer Türe'ye ekipler, yaktığı ateşten çıkan dumanla ulaştı.
Giriş Tarihi: 11.09.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 11:20
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