Devletten destek aldı dededen kalma ahırı modern çiftliğe çevirdi! Elektriğini de kendisi üretiyor

Şu an 200 hayvan olduğunu aktaran Akbulut, "Kapasitesi 400'e çıkıyor. Dünyanın genelinde bir enerji ihtiyacı var. Bizim de burada enerji ihtiyacı var ve oda bayağı bir yüksek çıkıyor. Tüm ekipmanlar, elektrikle çalışıyor. Bizde GES'e karar verdik. Yine TKDK ile görüşmelerimiz oldu. Buraya ilk etapta 100 KW GES kurduk. Ardından 280 KW başvuru yaptık. Şu an o da aktif. Toplamda şu an 380 KW elektrik üretiyoruz ve enerjimizi karşılıyor. Devletin bize büyük bir katkısı oldu. Bu işi yapabilene tavsiye ederim. Devletin bu imkanlarından faydalansınlar. Ama bu işi bilmesi gerekiyor. Daha önce yapmış veya tecrübeli olacak. Çünkü 7-24 bakman lazım. Burada bırakıp gidemezsin" diye konuştu.