Şehir merkezinde korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi!

Otobüsün arkasında bulunan 38 NH 841 plakalı otomobil, park halinde olan 34 TA 6124 plakalı araç ile otobüs arasına sıkışırken, bir elektrikli motosiklet de otobüse arkadan çarptı. Kazada M.P.(45) ve M.K.(49) ağır olmak üzere A.T.(35), B.E.T(6), M.T.(2), A.B.(34) ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralanırken, araçlar da kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

