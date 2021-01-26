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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM 27 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Spor aletleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste BİM 27 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Spor aletleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste BİM'de bu hafta neler var? 27 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu haftaki sürpriz ürünleri arasında spor malzemeleri dikkat çekiyor. Pilates/yoga matı, geniş tekerli karın egzersiz aleti, donut egzersiz topu, loop bant seti, pilates topu ve pompa, 3'lü pilates bandı, denfe egzersiz diski, ayarlanabilir el yayı, sporcu bandı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yera alıyor. İşte BİM 27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 26.01.2021 17:20
BİM 27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Kısıtlama nedeniyle cuma günkü aktüel ürünler çarşamba gününe çekildi. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 27 Ocak indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM çarşamba kampanyaları neler? İşte BİM 27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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