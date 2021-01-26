BİM 27 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Spor aletleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM'de bu hafta neler var? 27 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu haftaki sürpriz ürünleri arasında spor malzemeleri dikkat çekiyor. Pilates/yoga matı, geniş tekerli karın egzersiz aleti, donut egzersiz topu, loop bant seti, pilates topu ve pompa, 3'lü pilates bandı, denfe egzersiz diski, ayarlanabilir el yayı, sporcu bandı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yera alıyor. İşte BİM 27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 17:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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