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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim dünyası şok oldu! 40 bin yıldır buzulun içinde korunan gergedan keşfedildi Bilim dünyası şok oldu! 40 bin yıldır buzulun içinde korunan gergedan keşfedildi
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan tüylü gergedan keşfedildi. Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor. Keşfedilen gergedanın türü tam 14 bin yıl önce tükenmişti.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 00:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 00:36 Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan tüylü gergedan keşfedildi. GALERİ DEVAM EDİYOR Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor. Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor. Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore'de yaygındı. Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor. Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.