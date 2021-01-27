Bilim dünyası şok oldu! 40 bin yıldır buzulun içinde korunan gergedan keşfedildi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan tüylü gergedan keşfedildi. Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor. Keşfedilen gergedanın türü tam 14 bin yıl önce tükenmişti.