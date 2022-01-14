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Sedefnur Çağlar olayında dehşete düşüren detaylar! Aşağı bile inmediler

Kocaeli Körfez'de, polis erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği yedinci kattaki evden kuşkulu bir şekilde düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Olayın ardından polis sevgili Ahmet Ata, dairedaki diğer polis Orhun Ç. ve onun kız arkadaşı Elif Ş. Gözaltına alındı. Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. İşte Sedefnur Çağlar haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 14.01.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 09:44
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Sedefnur Çağlar olayında dehşete düşüren detaylar! Aşağı bile inmediler

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, 8 Ocak gecesi, Polis sevgilisi Ahmet Ata ve Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede oturan polis memuru Orhun Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur, ertesi sabah erken saatlerde A11 Blok'un yedinci katındaki dairenin balkonundan kuşkulu bir şekilde düşerek ağır yaralandı. Olayın akabinde polis sevgilisi Ahmet Ata ve evdeki öteki polis memuru Orhun Ç. ile onun sevgilisi Elif Ş. gözaltına alındı.

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Sedefnur Çağlar olayında dehşete düşüren detaylar! Aşağı bile inmediler

POLİS SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Elif Ş. emniyetteki işlemlerin, Orhun Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Ahmet Ata ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Şüpheli Düşme' olarak başlatılan soruşturma, tanık ifadeleri, tutuklanan Ahmet Ata'nın ifadelerindeki bazı çelişkiler ve diğer veriler de dikkate alınarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasına dönüştü.

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Sedefnur Çağlar olayında dehşete düşüren detaylar! Aşağı bile inmediler

SEDEFNUR'UN YANINDA 12 DAKİKA BOYUNCA KİMSE İNMEDİ

Hürriyet'in haberine göre Sedefnur'un sevgilisi Ahmet Ata'dan alınan numunelerde uyuşturucuya rastlandı. Ata'nın iddiasına göre tartışma, Sedefnur'un Ata'nın kendisini aldattığını cep telefonundaki yazışmaları görüp öğrenmesi üzerine çıktı. Salondaki tartışma mutfakta devam etti. Sedefnur buradaki balkondan düştü. Olay yeri tespitlerine göre Sedefnur düştükten sonra 12 dakika kadar düştüğü yerde bekledi. O süre içinde ne Ahmet Ata ne evdeki diğer iki kişi ne de başka biri yanına geldi.

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Sedefnur Çağlar olayında dehşete düşüren detaylar! Aşağı bile inmediler

"HIZLICA BALKONA GİTTİ AŞAĞI ATLADIĞINI GÖRDÜM"

Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur ile 2 yıl önce tanıştıklarını ve bu süreçte iki kez intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti, olay gecesini şöyle anlattı: "Gece 23.00 civarında gittik. Güldük, eğlendik. İlerleyen saatlerde Sedefnur ile mutfağın yanındaki odaya geçtik. Birlikte olduk. Alkollü olduğumuzdan birbirimize güzel şeyler söyledik. 03.00-04.00 sıralarında salona geçtik. Uykum vardı, koltuğa uzandım. 1-2 saat sonra Sedefnur beni uyandırdı. Ağlayarak telefonumdan bana bir şeyler gösteriyordu. Ben uyurken telefonumu kurcalamış ve başka kızlarla olan eski yazışmalarımı görmüş. Çok sinirliydi. Bağırıp çağırdı. Masadaki şeyleri bana fırlattı. O esnada bardak veya sürahi düştü kırıldı. Sedefnur kızmakta haklı olduğu için tepki göstermedim. Çünkü kendimi o kayıtlardan dolayı mahcup hissediyordum. Sedefnur mutfağa geçti. Ben de geçtim. 'Nasıl böyle bir şey yaparsın?' diye bağırmaya devam ediyordu. Sigara yaktı, sandalyeye oturdu. Göğsüme ve omuzlarıma vurdu. Hiç tepki vermedim. Sonra hızlıca balkona gitti. Aşağı atladığını gördüm. Karşıda sitenin dışında polis ekipleri vardı. 'Lan' diye bağırdım, gerisini hatırlamıyorum.

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Sedefnur Çağlar olayında dehşete düşüren detaylar! Aşağı bile inmediler

'KAYITLARI SEDEFNUR BİLİYORDU RIZASI VAR'

Bağrışmalarıma Elif ve Orhun uyandı. Sonrasını hatırlamıyorum. Sedefnur'u ben itmedim. Bana bağırdığında hiç tepki de göstermedim. Hiçbir el hareketi yapmadım. Kendisinin intihar ettiğini düşünüyorum. İntihar etmesini gerektirecek bir sebep de yoktu. Sadece yazışma kayıtlarından dolayı tartışmıştık. Bazı birlikteliklerimizi benim telefonumla hem o hem ben çektik. Hatta telefonumun gizli klasöründe bu kayıtlar var. Bu videoları Sedefnur biliyordu, rızası vardı. Bu konuda bir tartışma yaşamadık. Şantajım da söz konusu olmadı."