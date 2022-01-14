Sedefnur Çağlar olayında dehşete düşüren detaylar! Aşağı bile inmediler

"HIZLICA BALKONA GİTTİ AŞAĞI ATLADIĞINI GÖRDÜM"

Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur ile 2 yıl önce tanıştıklarını ve bu süreçte iki kez intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti, olay gecesini şöyle anlattı: "Gece 23.00 civarında gittik. Güldük, eğlendik. İlerleyen saatlerde Sedefnur ile mutfağın yanındaki odaya geçtik. Birlikte olduk. Alkollü olduğumuzdan birbirimize güzel şeyler söyledik. 03.00-04.00 sıralarında salona geçtik. Uykum vardı, koltuğa uzandım. 1-2 saat sonra Sedefnur beni uyandırdı. Ağlayarak telefonumdan bana bir şeyler gösteriyordu. Ben uyurken telefonumu kurcalamış ve başka kızlarla olan eski yazışmalarımı görmüş. Çok sinirliydi. Bağırıp çağırdı. Masadaki şeyleri bana fırlattı. O esnada bardak veya sürahi düştü kırıldı. Sedefnur kızmakta haklı olduğu için tepki göstermedim. Çünkü kendimi o kayıtlardan dolayı mahcup hissediyordum. Sedefnur mutfağa geçti. Ben de geçtim. 'Nasıl böyle bir şey yaparsın?' diye bağırmaya devam ediyordu. Sigara yaktı, sandalyeye oturdu. Göğsüme ve omuzlarıma vurdu. Hiç tepki vermedim. Sonra hızlıca balkona gitti. Aşağı atladığını gördüm. Karşıda sitenin dışında polis ekipleri vardı. 'Lan' diye bağırdım, gerisini hatırlamıyorum.