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Açıklamalar peş peşe geldi! 8 ilde eğitime kar engeli

Son dakika haberi... Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken çok sayıda ilde eğitime de ara verilmesine yol açtı. Peki hangi illerde okullar tatil? İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 09:26
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Açıklamalar peş peşe geldi! 8 ilde eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle 8 kentin bazı ilçelerinde bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Van, Konya, Karaman, Mersin, Nevşehir, Tunceli, Kars ve Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 14 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

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Açıklamalar peş peşe geldi! 8 ilde eğitime kar engeli

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararınca Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir, Çumra, Ahırlı, Güneysınır, Hadim, Derbent, Beyşehir ve Bozkır ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 14 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.

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Açıklamalar peş peşe geldi! 8 ilde eğitime kar engeli

Uzaktan eğitim kararı alınan Çumra, Ahırlı, Derbent, Güneysınır, Bozkır ve Seydişehir ilçelerinde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

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Açıklamalar peş peşe geldi! 8 ilde eğitime kar engeli

Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, İnlice Ortaokulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Gökyurt Ortaokulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar Ortaokulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Ortaoukulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Güneydere Ortaokulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Yeşiltekke Ortaokulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık Ortaokulu, Kayhüyük İlköğretim Okulu, Boruktolu İlköğretim Okulu, Boruktolu Ortaokulu, Çomaklı İlköğretim Okulu, Çomaklı Talip Kahraman Ortaokulu, Çarıklar İlköğretim Okulu ile Çarıklar Ortaokulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

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Açıklamalar peş peşe geldi! 8 ilde eğitime kar engeli

Öte yandan merkez Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahalleleri ile buraya öğrenci taşınan yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yunak ilçesinde ise kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle 14 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitimin saat 10.00'da başlayıp 16.00'da biteceği duyuruldu.
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.