Açıklamalar peş peşe geldi! 8 ilde eğitime kar engeli

Öte yandan merkez Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahalleleri ile buraya öğrenci taşınan yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yunak ilçesinde ise kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle 14 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitimin saat 10.00'da başlayıp 16.00'da biteceği duyuruldu.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.