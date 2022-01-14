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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra itiraf geldi! İki şüpheli gözaltında

Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay'da yaşadıkları evlerinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Şüpheler kardeşlerin bakıcısı Emel Cengiz üzerinde toplanırken bulunan telefon sinyalleriyle gerçek ortaya çıktı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra biri akrabaları olmak üzere iki isim gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:16
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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra itiraf geldi! İki şüpheli gözaltında

Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra beklenen itiraf geldi.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra itiraf geldi! İki şüpheli gözaltında

Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Kardeşlerle birlikte yaşayan bakıcıları Emel Cengiz baş şüpheli haline gelirken evden çalınan telefonların nerede olduğu uzun süre bulunamadı.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra itiraf geldi! İki şüpheli gözaltında

Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra itiraf geldi! İki şüpheli gözaltında

AKRABASI ÇIKTI

JASAT evden çalınan 3 telefonun satıldığını tespit etti ve bir şüpheli ailenin uzaktan akrabası çıktı. Telefonları satan ve aracı olan kişiler gözaltına alındı.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra itiraf geldi! İki şüpheli gözaltında

15 AY SONRA İTİRAF

Müge Anlı canlı yayında bir kişinin durumu itiraf ettiğini ancak olayı cinayet olarak bilmediğini söylediğini, "3 kişi gittik o eve, telleri kesip girdik, ben gözcüydüm arkadaşlar ise 'sadece kafalarına vurduk' dedi evden çıktıktan sonra" sözleri ile açıkladı