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Haberler Galeri Yüksel Aytuğ kaleme aldı: Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak

Yüksel Aytuğ kaleme aldı: Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak

SON DAKİKA | Sosyal medya mecrasında Türk gelenek ve göreneklerini hiçe sayan görüntüler toplumsal ahlak yasalarını tehdit eder konuma geldi. Son günlere damga vuran Tik Tok'ta müstehcen yayınlar hızla yayılıyor. Bunun son örneği ise 'Laz Kızı' lakaplı G.D. isimli kadındı. Tik Tok'ta "@lazkizi3405" adlı hesaptan yayın yaparak para kazanan şahıs, geçtiğimiz gün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. G.D.'nin adli makamlarca yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılması, Tik Tok'ta yapılan bu yayınların önünü açacağını ve çok daha kötülerine şahit olmamıza neden olabileceğini belirten dikkat çeken Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, "Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak?" başlıklı yazısında Tik Tok rezilliğini köşesine taşıdı.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:14
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Yüksel Aytuğ kaleme aldı: Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

İşte Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ'un "Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak?" başlıklı dikkat çeken köşe yazısı:

"BATSIN BU DÜNYA..."

"Tik Tok denilen rezilliğin sonunda gelip dayandığı nokta kimseyi rahatsız etmiyorsa batsın bu dünya...

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Yüksel Aytuğ kaleme aldı: Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

SAATTE 100 BİN TL!

Canlı yayın açıp gömlek düğmelerini teker teker açarak bir saatte 100 bin lira toplayan "Laz Kızı" takma adlı G.D. önce "müstehcen yayın yapma" suçuyla tutuklandı, ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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Yüksel Aytuğ kaleme aldı: Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

KADIN HAMİLE ÇIKTI

Aldığı para da yanına kâr kaldı. Üstelik 5 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

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Yüksel Aytuğ kaleme aldı: Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

TAKİPÇİLERİ ARTTI

Muhtemelen bu bedava reklamla G.D.'nin takipçileri ikiye, üçe katlanmış, şimdi ağızlarının salyasıyla kadının yeni şovunu (!) bekliyorlardır. Peki bu kadar mı?

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Yüksel Aytuğ kaleme aldı: Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

"REZİL GÖRÜNTÜLER TİK TOK'U KAPLAYACAK"

Değil tabii. Bu olaydan cesaret alanların her anlamda önü açılacak. Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak. Nitekim kapladı da...