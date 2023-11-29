Yüksel Aytuğ kaleme aldı: Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak

SON DAKİKA | Sosyal medya mecrasında Türk gelenek ve göreneklerini hiçe sayan görüntüler toplumsal ahlak yasalarını tehdit eder konuma geldi. Son günlere damga vuran Tik Tok'ta müstehcen yayınlar hızla yayılıyor. Bunun son örneği ise 'Laz Kızı' lakaplı G.D. isimli kadındı. Tik Tok'ta "@lazkizi3405" adlı hesaptan yayın yaparak para kazanan şahıs, geçtiğimiz gün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. G.D.'nin adli makamlarca yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılması, Tik Tok'ta yapılan bu yayınların önünü açacağını ve çok daha kötülerine şahit olmamıza neden olabileceğini belirten dikkat çeken Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, "Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak?" başlıklı yazısında Tik Tok rezilliğini köşesine taşıdı.