16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Savcıdan taciz skandalı! Katibe attığı mesajlar şoke etti: Sen bir tanesin...

Savcıdan taciz skandalı! Katibe attığı mesajlar şoke etti: Sen bir tanesin...

Skandal olay İstanbul'da yaşandı. 52 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı O.K, görevli olduğu mahkemenin kadın katibi A.A.'yı aylarca taciz etti. Genç kadının şikayeti üzerine O.K. hakkında 2 yıl hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında A.A.'ya gönderdiği mesajlar herkesi şoke etti. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:31
  • 1
  • 10
Savcıdan taciz skandalı! Katibe attığı mesajlar şoke etti: Sen bir tanesin...

Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcısı olarak görev yapan 52 yaşındaki O.K, geçtiğimiz yıl eylül ayında, zabıt katibi 34 yaşındaki A.A. ile tanıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Savcıdan taciz skandalı! Katibe attığı mesajlar şoke etti: Sen bir tanesin...

Evli kadına mesai saatlerinde dışında mesaj atmaya başladı.

  • 3
  • 10
Savcıdan taciz skandalı! Katibe attığı mesajlar şoke etti: Sen bir tanesin...

İlk günlerde gelen mesajlara karşı bir tepki oluşturmayan genç kadın, mesajların içeriği ve saatleri değişince rahatsız olmaya başladı.

  • 4
  • 10
Savcıdan taciz skandalı! Katibe attığı mesajlar şoke etti: Sen bir tanesin...

Savcıya resmi şekilde rahatsız edilememek istediğini belirten mesaj yolladı. Ancak iddiaya göre savcı, genç kadının uyarılarına aldırmadı.

  • 5
  • 10
Savcıdan taciz skandalı! Katibe attığı mesajlar şoke etti: Sen bir tanesin...

Sabah'ın haberine göre, aylarca attığı mesajlarla tacizlerini sürdüren savcı O.K, katip A.A.'yı usandırdı. Genç kadın, eşinin durumu öğrenmesinden korkarak durumu mahkemeye taşıdı.