Savcıdan taciz skandalı! Katibe attığı mesajlar şoke etti: Sen bir tanesin...

Skandal olay İstanbul'da yaşandı. 52 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı O.K, görevli olduğu mahkemenin kadın katibi A.A.'yı aylarca taciz etti. Genç kadının şikayeti üzerine O.K. hakkında 2 yıl hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında A.A.'ya gönderdiği mesajlar herkesi şoke etti. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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