17 Haziran 2023, Cumartesi
Sınavdan önce ve sonra okunacak başarı duaları! YKS DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE | Sınav duası ne zaman, nasıl okunur? Kalem Suresi...
Sınav sırasında başarı için okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavı (YKS) öncesinde öğrenciler sınav streslerini hafifletmek için arama motorlarında "Sınav duası ne zaman, nasıl okunur?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte sınavdan önce ve sonra okunacak başarı duaları...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 08:55
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