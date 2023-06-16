Bugün 19 milyon karne aldı 🎓 Öğretmenden öğrencisine güldüren karne notu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci için bugün son ders zili çaldı. Karnesini alacak öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek tatile başladı. Veliler ve öğrencilerde karne heyecanı yaşanırken, öğretmenlerin karnelere yazdığı bazı notlar sosyal medyayı salladı. İşte o notlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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