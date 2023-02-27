27 Şubat 2023, Pazartesi
Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlardı! Ukraynalılar depremzedeler için seferber oldu
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı. Ukraynalıların kimisi gönüllü olarak bölgeye gidip arama çalışmalarına katılırken, kimisi de çeşitli faaliyetlerle topladıkları yardımları bölgeye ulaştırdı.
Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 12:44
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