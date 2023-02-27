Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmışlardı! Ukraynalılar depremzedeler için seferber oldu

"HARKOV'DAN YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI"

Ukrayna ana karasında da Türkiye için yardım kampanyaları başlatıldığını vurgulayan Bodnar, "Harkov'dan kardeş Gaziantep şehrine bir yardım TIR'ı yola çıkmış durumda. Savaşa ve onun yarattığı kısıtlamalara rağmen elimizden geldiğince Türk halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Savaşın başında Türk halkının Ukrayna'ya yardım için nasıl seferber olduğunu, büyükelçilik binamızın nasıl adeta yardım kabul noktasına dönüştüğünü çok iyi hatırlamaktayız. Şuna inanıyorum ki böyle korku, felaketler ve savaşları ancak karşılıklı yardımlaşma ile aşabiliriz. Türkiye'nin insani yardım konusunda öncü ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, dünya toplumunun Türkiye'nin yanında olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.