HaberlerGaleriDev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍
Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Güney Florida'nın Everglades bataklıkları, bölgenin gördüğü en zararlı türlerden biri olan burma pitonu tarafından istila edildi. Telefon direği büyüklüğündeki cüsseleriyle 7-8 metre ve hatta daha da fazla büyüyebilen pitonun karnından timsah çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.