28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍

Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Güney Florida'nın Everglades bataklıkları, bölgenin gördüğü en zararlı türlerden biri olan burma pitonu tarafından istila edildi. Telefon direği büyüklüğündeki cüsseleriyle 7-8 metre ve hatta daha da fazla büyüyebilen pitonun karnından timsah çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 06:02
  • 1
  • 111
Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍

En büyükleri 9 metreye ve 100 kiloya kadar ulaşabilen dev piton, Güney Florida'nın Everglades bataklıklarını istila etmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 111
Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍

Bir jeobilimcinin sosyal medyada yaptığı paylaşım, bu soruna dikkat çekerken, kullanıcıları da dehşete düşürdü.

  • 3
  • 111
Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍

Jeobilimci model, 5 buçuk metrelik bir Burma pitonundan, bir buçuk metrelik bir timsahın çıkarıldığı anın görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 4
  • 111
Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍

26 yaşındaki Rosie Moore ve bir grup bilim insanı Florida'daki laboratuvarlarında, hala tek parça halinde olan timsahı canavarın midesinden yavaşça çekerken görüldü.

  • 5
  • 111
Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Moore, dev piton üzerinde araştırma yapabildiklerini, çünkü Florida eyaletinde yırtıcılık nedeniyle görülmesi gereken saha çalışanları tarafından yakalandıktan sonra ötenazi yapıldığını söyledi:

Bizi aradılar ve içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler. Ya geyik ya da timsah olduğunu düşündük.