Dev burma pitonu timsahı yuttu 🐊 5 buçuk metrelik yılanın içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐍

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Moore, dev piton üzerinde araştırma yapabildiklerini, çünkü Florida eyaletinde yırtıcılık nedeniyle görülmesi gereken saha çalışanları tarafından yakalandıktan sonra ötenazi yapıldığını söyledi:

Bizi aradılar ve içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler. Ya geyik ya da timsah olduğunu düşündük.