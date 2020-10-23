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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı... Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı... Afrika'da çekilen bazı fotoğraflar herkesi şaşırtıyor. Serinlemek için havuza giren çift davetsiz misafiri karşılarında görünce hayatlarının şokunu yaşadı. İşte sadece Afrika'da görülebilecek fotoğraflar... Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:32
Sudan 2 milyon 504 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi. Büyük Sahra Çölü'nün doğu ucunu meydana getiriyor.
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Durum böyle olunca çölde araçları taşımak için ilginç bir çözüm üretmişler...
Kamyon kasasına 7 aracı aynı anda yükleyip taşımak.
Bazı durumlar sadece Afrika'ya özgüdür. İşte objektiflere takılan ilginç anlar...