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Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Afrika'da çekilen bazı fotoğraflar herkesi şaşırtıyor. Serinlemek için havuza giren çift davetsiz misafiri karşılarında görünce hayatlarının şokunu yaşadı. İşte sadece Afrika'da görülebilecek fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:32
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Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Sudan 2 milyon 504 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi. Büyük Sahra Çölü'nün doğu ucunu meydana getiriyor.

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Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Durum böyle olunca çölde araçları taşımak için ilginç bir çözüm üretmişler...

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Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Kamyon kasasına 7 aracı aynı anda yükleyip taşımak.

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Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Bazı durumlar sadece Afrika'ya özgüdür. İşte objektiflere takılan ilginç anlar...

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Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...