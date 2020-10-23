Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Afrika'da çekilen bazı fotoğraflar herkesi şaşırtıyor. Serinlemek için havuza giren çift davetsiz misafiri karşılarında görünce hayatlarının şokunu yaşadı. İşte sadece Afrika'da görülebilecek fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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