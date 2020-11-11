İstiklal Caddesi'nde maske denetimi! Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı

İsmi bilinmeyen kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü. 'Niye çekiyorsun?' diye soran 2 kadın daha sonra küfür ederek gazeteciye saldırdı. Polis ise araya girerek İranlı kadınları uzaklaştırırken saldırı anları kameralara yansıdı.