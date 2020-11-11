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İstiklal Caddesi'nde maske denetimi! Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı

Kış aylarının gelmesiyle yeniden yükselişe geçen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Taksim'de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 14:57
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İstiklal Caddesi'nde maske denetimi! Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı

Taksim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı maske denetimi gerçekleştirildi.

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İstiklal Caddesi'nde maske denetimi! Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı

İstiklal Caddesi'nin girişinde konuşlanan ekipler yoldan geçen maskesiz vatandaşları ve turistleri uyararak ceza kesti.

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İstiklal Caddesi'nde maske denetimi! Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı

Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan 2 İranlı kadını görüp işlem yapmak istedi.

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İstiklal Caddesi'nde maske denetimi! Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı

İsmi bilinmeyen kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü. 'Niye çekiyorsun?' diye soran 2 kadın daha sonra küfür ederek gazeteciye saldırdı. Polis ise araya girerek İranlı kadınları uzaklaştırırken saldırı anları kameralara yansıdı.

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İstiklal Caddesi'nde maske denetimi! Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı

Daha sonra polis tarafından maskesiz dolaştıkları için 900 lira idari para cezası kesilen iki kadın yoluna devam etti.