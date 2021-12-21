SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Planları ortaya çıktı

İstanbul'da SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın cinayete kurban gitmesi hakkında yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Cinayetin 2 kişi tarafından planlandığı ortaya çıktı. Planlayıcılardan birinin holdingin yatırımcısı diğerinin ise fırıncı olduğu ortaya çıktı. İşte SAS Holding olayında son dakika yeni detaylar….