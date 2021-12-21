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SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Planları ortaya çıktı

İstanbul'da SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın cinayete kurban gitmesi hakkında yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Cinayetin 2 kişi tarafından planlandığı ortaya çıktı. Planlayıcılardan birinin holdingin yatırımcısı diğerinin ise fırıncı olduğu ortaya çıktı. İşte SAS Holding olayında son dakika yeni detaylar….

Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:15
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SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Planları ortaya çıktı

Son dakika! İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 15 Haziran günü gerçekleşen gasp dehşetinde yankıları hala devam ederken, bir yandan da yeni gelişmeler peş peşe geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Planları ortaya çıktı

Holdingde çalışan Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le beraber 10 milyon TL'yi alıp holdingin önüne geldi.

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SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Planları ortaya çıktı

KAFASINA ATEŞ EDİLDİ

Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kimliği belirsiz ve kar maskeli kişiler indi. Sibel Koçan'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti.

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SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Planları ortaya çıktı

Çalışma arkadaşı da yaralandı.

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SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Planları ortaya çıktı

3 MİLYONLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı.