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SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Planları ortaya çıktı
İstanbul'da SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın cinayete kurban gitmesi hakkında yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Cinayetin 2 kişi tarafından planlandığı ortaya çıktı. Planlayıcılardan birinin holdingin yatırımcısı diğerinin ise fırıncı olduğu ortaya çıktı. İşte SAS Holding olayında son dakika yeni detaylar….
Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:40Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:15