Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan bulundu mu? Ekipler harekete geçti! Şüpheli nişanlı gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mülkiye Kazan olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan Mülkiye Kazan, ihanete uğradığı iddiasıyla sık sık tartıştığı nişanlısından gelen telefonla evinden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. 36 gündür hiçbir haber alınamayan genç kızın ailesi, nişanlısı Mustafa'dan şüphelendiklerini iddia ederek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Mustafa, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmak için yola çıktığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Peki Mülkiye Kazan bulundu mu? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar...