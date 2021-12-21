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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan bulundu mu? Ekipler harekete geçti! Şüpheli nişanlı gözaltında

Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan bulundu mu? Ekipler harekete geçti! Şüpheli nişanlı gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mülkiye Kazan olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan Mülkiye Kazan, ihanete uğradığı iddiasıyla sık sık tartıştığı nişanlısından gelen telefonla evinden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. 36 gündür hiçbir haber alınamayan genç kızın ailesi, nişanlısı Mustafa'dan şüphelendiklerini iddia ederek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Mustafa, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmak için yola çıktığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Peki Mülkiye Kazan bulundu mu? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 12:52
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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan bulundu mu? Ekipler harekete geçti! Şüpheli nişanlı gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Mülkiye Kazan konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Şüphelerin odağında olan ve Müge Anlı'ya yaptığı açıklamalarla tepki çeken nişanlı gözaltında alındı.

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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan bulundu mu? Ekipler harekete geçti! Şüpheli nişanlı gözaltında

ŞÜPHELİ NİŞANLI GÖZALTINDA

Hem kuzeni hem de nişanlısı olan Mustafa ile görüşmek için evinden çıkan 23 yaşındaki Mülkiye Kazan'dan bir daha haber alınamadı. 36 gündür kayıp olan genç kızın ailesi, nişanlısından şüphelendiğini belirterek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan bulundu mu? Ekipler harekete geçti! Şüpheli nişanlı gözaltında

Müge Anlı'nın dünkü yayınına konuşan nişanlı Mustafa, sözleri ile tepki çekmiş ve kafaları karıştırmıştı. Stüdyoya gelmek için yola çıktığı sırada yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı.

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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan bulundu mu? Ekipler harekete geçti! Şüpheli nişanlı gözaltında

Müge Anlı son dakika bilgisini aktarırken önceki gün bulunan kadın cesedi ile ilgili savcılıktan yayın yasağı geldiğini ancak Mülkiye hakkında bir yayın yasağı olmadığı için konuya devam ettiğini ifade ettİ. "Mustafa yayına gelirken gözaltı kararı çıktığı için ekipler tarafından Mardin Kızıltepe Dikmen Jandarma Komutanlığı'na götürüldü" dedi.

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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan bulundu mu? Ekipler harekete geçti! Şüpheli nişanlı gözaltında

NİŞANLISININ SEVGİLİSİ KONUŞTU

Şüpheli Mustafa'nın evlilik hazırlıkları yaptığı sırada İstanbul'da bir sevgilisinin olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı ekibine konuşan sevgili, 4 sene önce sosyal medyada tanıştıklarını, çok görüşemediklerini, yan yana 1-2 kere görüştüklerini, Mustafa'nın telefonuna da çok baktığını, hiçbir şey görmediğini, aldatma vs. de anlamadığını söyledi.