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Sarıyer'de vahşet! Bu nasıl bir vicdansızlık? Zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürdü
Sarıyer'de kimliği belirsiz bir kişi, yem gösterince annesi ile birlikte yakınına gelen sekiz aylık yavru köpeğe lazer ışıklı, havalı tüfek ile nişan alarak ateş etti. Havalı tüfekten çıkan zehir sürülmüş saçma mermisi isabet eden yavru köpek öldü. Vahşet anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi şikâyetçi olduğu şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 15 bin lira ödül vereceği sözünü verdi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 13:07Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 13:07
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Sarıyer'de vahşet! Bu nasıl bir vicdansızlık? Zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürdü
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Sarıyer'de vahşet! Bu nasıl bir vicdansızlık? Zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürdü
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Sarıyer'de vahşet! Bu nasıl bir vicdansızlık? Zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürdü
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Sarıyer'de vahşet! Bu nasıl bir vicdansızlık? Zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürdü
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Sarıyer'de vahşet! Bu nasıl bir vicdansızlık? Zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürdü