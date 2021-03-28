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Haberler Galeri Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! Kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! Kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

Arjantin ve Şili'nin güneyindeki Patagonya bölgesinde yaşayan Arjantin su samurunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bilim insanları sadece 250 tane kalan hayvanların neslini kurtarmak için uğraşıyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 12:48
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Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

Ormanda koşuyor suda oynuyor. Fakat ne olduğundan haberi olmasa da aslında Arjantin su samurunun nesli tükeniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

Patagonya'daki bilim insanları kırmızı alarm verdi. Sadece 250 tane kalan Arjantin su samurlarını doğal ortamlarında koruma altına aldı.

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Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

Bilim insanları, Arjantin su samurunun 1950'li yıllarda kürkü sebebiyle yakalanıp öldürülmeleri sebebiyle tehlikeye girdiğini açıkladı.

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Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

Şili ve Arjantin'in güneyindeki Patagonya'daki 250 Arjantin su samuru şimdi bilim insanları tarafından gözetleniyor.

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Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

Türlerin geçiş noktası olarak nitelendirilen bu bölgede samurların var olmaya devam edebilmesi için çalışmalar yürütülüyor.