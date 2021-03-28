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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! Kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! Kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı Arjantin ve Şili'nin güneyindeki Patagonya bölgesinde yaşayan Arjantin su samurunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bilim insanları sadece 250 tane kalan hayvanların neslini kurtarmak için uğraşıyor. Giriş Tarihi: 28.03.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 12:48
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Ormanda koşuyor suda oynuyor. Fakat ne olduğundan haberi olmasa da aslında Arjantin su samurunun nesli tükeniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Patagonya'daki bilim insanları kırmızı alarm verdi. Sadece 250 tane kalan Arjantin su samurlarını doğal ortamlarında koruma altına aldı.
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Bilim insanları, Arjantin su samurunun 1950'li yıllarda kürkü sebebiyle yakalanıp öldürülmeleri sebebiyle tehlikeye girdiğini açıkladı.
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Şili ve Arjantin'in güneyindeki Patagonya'daki 250 Arjantin su samuru şimdi bilim insanları tarafından gözetleniyor.
Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı
Türlerin geçiş noktası olarak nitelendirilen bu bölgede samurların var olmaya devam edebilmesi için çalışmalar yürütülüyor.