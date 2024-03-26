Sapık sucu dehşetinde flaş detay! Anne ve babalar dikkat

Çocuğun üzerinde kan lekelerinin görülmesi üzerine cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı. Ayrıca odada, "Kesinlikle bağırma. Konuşurken fısıltıyla konuş. Sağa sola zarar verme. Dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma. Ben ne dersem yap. Sözümü dinlemezsen çok acı veririm, çok döverim. Gerekirse öldürürüm, bence en iyisi sözümü dinle ve dediklerimi yap. Ben de sana en iyi şekilde bakayım" ifadelerinin yer aldığı bir yazı da bulundu. Üstelik Metin Şenay'ın şiddetini yaşayan tek çocuk M.Y. de değildi. Peki yıllardır Şenay'ın cinsel istismarına maruz kalan çocuklar nasıl fark edilmedi? Her detayıyla kan donduran çocuk istismarlarından toplum ve aileler olarak nasıl bir ders çıkarmalıyız? İşte uzman yorumuyla gözden kaçan 3 detay.