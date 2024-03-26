26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti! Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti! Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bir cami içerisinde intihar eden Uğur Falay'la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:37
  • 1
  • 9
Annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti! Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Bahçelievler'de annesi Hüsna Falay(58) ve kız kardeşi İrem Falay(21) öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'ne giderek intihar eden Uğur Falay'la ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

  • 2
  • 9
Annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti! Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Yapılan açıklamada, "25 Mart günü saat 10:40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay(35, yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

  • 3
  • 9
Annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti! Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın, 15 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir.

  • 4
  • 9
Annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti! Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi Hüsna Falay(58) ve kız kardeşi İrem Falay (21) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

  • 5
  • 9
Annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti! Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır.