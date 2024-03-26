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Trafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...

Elektrikli ve otonom araçların giderek artan kullanımı, trafik düzenlemelerinde yenilikçi çözümlerin arayışını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda trafik yönetimine yönelik dünyada geliştirilen çalışmalardan biri, trafik ışıklarına dördüncü bir renk olarak "beyaz"ın eklenmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu öneri araçlar ve yayalar arasındaki iletişimi önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. Araştırmacıların vurguladığına göre, beyaz ışık otonom araçların trafikte daha akıllıca hareket etmelerini sağlayarak trafik akışını yüzde 25 oranında iyileştirebilecek bir potansiyele sahip.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 12:51
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Trafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...

Bu yeni dört renkli trafik ışığı sistemi, elektrikli ve otonom araçların trafikteki varlığını daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Araştırmacıların belirttiğine göre, beyaz ışık özellikle otonom araçlara, birbirleriyle ve merkezi trafik yönetim sistemleriyle daha verimli bir şekilde etkileşim kurma imkanı tanıyor. Bu sayede trafik akışının daha düzenli ve akıcı hale gelmesi bekleniyor.

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Trafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...

DÖRDÜNCÜ RENK Mİ GELİYOR?

Uzmanlar tarafından geliştirilen bu yenilikçi trafik ışığı sistemi, gerçek dünya koşullarında değerlendirilmek üzere bir pilot programın hazırlıkları içinde.

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Trafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...

Bu testler, sistemin trafik üzerindeki etkilerini gözlemlemeyi ve potansiyel iyileştirmeleri belirlemeyi amaçlıyor.

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Trafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...

Pilot programın başarılı olması durumunda, bu dört renkli trafik ışığı sistemi, dünya genelinde elektrikli ve otonom araçların trafikteki entegrasyonunu kolaylaştıracak önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

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Trafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...

Elektrikli ve otonom araç kullanımının her geçen gün arttığı bir dönemde, trafik yönetimine yönelik bu yenilikçi çözüm dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.