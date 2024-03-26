Trafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...

Bu yeni dört renkli trafik ışığı sistemi, elektrikli ve otonom araçların trafikteki varlığını daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Araştırmacıların belirttiğine göre, beyaz ışık özellikle otonom araçlara, birbirleriyle ve merkezi trafik yönetim sistemleriyle daha verimli bir şekilde etkileşim kurma imkanı tanıyor. Bu sayede trafik akışının daha düzenli ve akıcı hale gelmesi bekleniyor.