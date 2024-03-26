HaberlerGaleriTrafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...
Trafik ışıkları dörde çıkıyor! Kırmızı, sarı, yeşilden sonra şimdi de...
Elektrikli ve otonom araçların giderek artan kullanımı, trafik düzenlemelerinde yenilikçi çözümlerin arayışını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda trafik yönetimine yönelik dünyada geliştirilen çalışmalardan biri, trafik ışıklarına dördüncü bir renk olarak "beyaz"ın eklenmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu öneri araçlar ve yayalar arasındaki iletişimi önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. Araştırmacıların vurguladığına göre, beyaz ışık otonom araçların trafikte daha akıllıca hareket etmelerini sağlayarak trafik akışını yüzde 25 oranında iyileştirebilecek bir potansiyele sahip.