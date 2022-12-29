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Haberler Galeri Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya 🐍 Tam her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki... 🐆

Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya 🐍 Tam her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki... 🐆

Dev anakonda ile siyah leoparın karşı karşıya gelme anları görüntülendi. Brezilya'nın yağmur ormanlarında belgesel çekimi için bulunan bir grup ekip eşine az rastlanır bir mücadeleye denk geldi. Anakonda ile siyah leopar arasında geçen dev mücadelenin son anlarda öyle bir şey oldu ki tüm dengeler değişti.

Giriş Tarihi: 29.12.2022 05:58
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Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya 🐍 Tam her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki... 🐆

Belgesel çekimi için Brezilya'nın yağmur ormanlarına giden ekip eşine az rastlanır bir mücadeleye denk geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya 🐍 Tam her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki... 🐆

Yemek arayışında olan anakonda ile siyah leopar karşı karşıya geldi.

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Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya 🐍 Tam her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki... 🐆

İki avcının yaşam mücadelesi böyle görüntülendi.

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Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya 🐍 Tam her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki... 🐆
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Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya 🐍 Tam her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki... 🐆