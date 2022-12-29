Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya 🐍 Tam her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki... 🐆

Dev anakonda ile siyah leoparın karşı karşıya gelme anları görüntülendi. Brezilya'nın yağmur ormanlarında belgesel çekimi için bulunan bir grup ekip eşine az rastlanır bir mücadeleye denk geldi. Anakonda ile siyah leopar arasında geçen dev mücadelenin son anlarda öyle bir şey oldu ki tüm dengeler değişti.

Giriş Tarihi: 29.12.2022 05:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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