Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
11 Eylül 2020, Cuma
Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada
Rusya'da ekstrem sporla uğraşan Dmitry isimli bir kişi, fırtınaya aldırış etmeden deniz kenarındaki kayalıklara bağlanan ip üzerinde yürüdü. O anlar ise kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 11.09.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 14:59