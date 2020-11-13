Şanlıurfalı 'mıknatıs adam' görenleri şok etti! Vücudunda bulunan bio enerji ile...

Şanlıurfa'da yaşayan ve 'mıknatıs adam' lakabı ile anılan Vahit Balan (68), bio enerji ile migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini iddia ediyor. Vücuduna bıçak, kaşık ve çekiç gibi metalleri yapıştıran Balan, doktorların bu durumun bio enerjiden kaynaklandığını söylediğini ifade etti.

DHA Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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