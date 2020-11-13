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Haberler Galeri Şanlıurfalı 'mıknatıs adam' görenleri şok etti! Vücudunda bulunan bio enerji ile...

Şanlıurfalı 'mıknatıs adam' görenleri şok etti! Vücudunda bulunan bio enerji ile...

Şanlıurfa'da yaşayan ve 'mıknatıs adam' lakabı ile anılan Vahit Balan (68), bio enerji ile migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini iddia ediyor. Vücuduna bıçak, kaşık ve çekiç gibi metalleri yapıştıran Balan, doktorların bu durumun bio enerjiden kaynaklandığını söylediğini ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 10:41
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Şanlıurfalı 'mıknatıs adam' görenleri şok etti! Vücudunda bulunan bio enerji ile...

Vahit Balan, hastalıkları vücudundaki bio enerji sayesinde tedavi ettiğini iddia ediyor.

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Şanlıurfalı 'mıknatıs adam' görenleri şok etti! Vücudunda bulunan bio enerji ile...

Vücudunda bulunan bio enerji ile ilaçsız şekilde hastalıklara şifa bulduğunu öne süren Balan, havaların soğumasıyla birlikte migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini söyledi.

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Şanlıurfalı 'mıknatıs adam' görenleri şok etti! Vücudunda bulunan bio enerji ile...

'Mıknatıs adam' olarak ünlenen Vahit Balan, mıknatıs gücünün yaşının ilerlemesine rağmen her geçen gün daha arttığını belirterek; "Vücudumda doğuştan beridir mıknatıs gücü var. Defalarca doktora gitmeme rağmen bana vücudumda bio enerji olduğunu söylediler.

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Şanlıurfalı 'mıknatıs adam' görenleri şok etti! Vücudunda bulunan bio enerji ile...

Bu gidişle vücudumdaki bio enerji gücü daha da artacak. Yaşım ilerlemesine rağmen mıknatıs gücümde azalma olmadı" dedi.

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Şanlıurfalı 'mıknatıs adam' görenleri şok etti! Vücudunda bulunan bio enerji ile...

Vücuduna 50 kilogram metal eşya yapıştırmayı hedeflediğini belirten Balan, bunun için eğitim gördüğünü ve başarı belgesi aldığını ifade etti.