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Van Gölü çekilince tarih gün yüzüne çıktı! İlk kez 2014'te görünmüştü

Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Erciş ilçesi sahilindeki Erciş Kalesi ve kalıntıları ortaya çıktı. Gölün yükselmesi nedeniyle 1841'de terk edilen kalenin gün yüzüne çıkmasını değerlendiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gölün bundan sonraki süreçlerde seviye kaybına uğrayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:02
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Van Gölü çekilince tarih gün yüzüne çıktı! İlk kez 2014'te görünmüştü
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Van Gölü çekilince tarih gün yüzüne çıktı! İlk kez 2014'te görünmüştü
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Van Gölü çekilince tarih gün yüzüne çıktı! İlk kez 2014'te görünmüştü
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Van Gölü çekilince tarih gün yüzüne çıktı! İlk kez 2014'te görünmüştü
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Van Gölü çekilince tarih gün yüzüne çıktı! İlk kez 2014'te görünmüştü