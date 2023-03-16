OĞUZ boylarının Anadolu'daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...

Türkler göçebe bir millet oldukları için boy boy dağılmış ve farklı yerlere gitmişlerdir. Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz boylarına ilişkin detayları net bilmek gerekmektedir. Anadolu'nun dört bir yanına dağılan boyların son durumu merak ediliyor. Peki hangi il hangi boydan? Soyunuz hangi Türk boyunda? İşte şehir şehir Türk soyağacı...