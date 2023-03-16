16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri OĞUZ boylarının Anadolu'daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...

OĞUZ boylarının Anadolu'daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...

Türkler göçebe bir millet oldukları için boy boy dağılmış ve farklı yerlere gitmişlerdir. Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz boylarına ilişkin detayları net bilmek gerekmektedir. Anadolu'nun dört bir yanına dağılan boyların son durumu merak ediliyor. Peki hangi il hangi boydan? Soyunuz hangi Türk boyunda? İşte şehir şehir Türk soyağacı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 18:17
  • 1
  • 68
OĞUZ boylarının Anadolu’daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...

Türkiye sınırlarına yerleşen Türk boylarının hakkında gerçekleştirilen kapsamlı çalışma soyağacını ortaya çıkardı. Boy boy farklı illere dağılan Türk boylarının il il detaylı listesi çıktı. Buna göre siz hangi Türk boyundan geliyorsunuz? Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 68
OĞUZ boylarının Anadolu’daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...

  • 3
  • 68
OĞUZ boylarının Anadolu’daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

  • 4
  • 68
OĞUZ boylarının Anadolu’daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

  • 5
  • 68
OĞUZ boylarının Anadolu’daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454