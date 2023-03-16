Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal davasında flaş gelişme! "Ailemi sıkıştırın onlardan şüpheleniyorum"
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Müslüme Yağal cinayeti Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Küçük Müslüme'nin ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık büyükbaba tahliyesini isterken ailenin damadı duruşmada ifade verdi. İşte Müslüme davasındaki yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.03.2023
15:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
15:29
Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
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Tutuksuz sanıklardan anne S. Yağal ve büyükanne A. Yağal'ın da SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmaya suça sürüklenen ağabey O. Yağal katılmadı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Tanık olarak dinlenilen E.Ö, Müslüme'nin ablası olan karısının telefonla aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi.
"DEDESİ İLE ANNESİ ARASINDA YAKINLAŞMA GÖRMEDİM"
Konya'dan Mersin'e gidip 2 gün arama çalışmalarına katıldığını dile getiren E.Ö,
"Müslüme'nin kaybolmasından sonra aile içinde 'arabanın arkasından giderken kaybolmuş' şeklinde konuşuluyordu." dedi.
Eşinin kullandığı bazı ifadelerle ilgili iddiaların sorulması üzerine tanık E.Ö, şunları kaydetti:
"Eşimin AFAD görevlilerine 'Müslüme'ye bir şey olmuşsa ailemden şüpheleniyorum, ailemi sıkıştırın' şeklinde bir söz söylediğini hatırlamıyorum. Ben duymadım. Ama söylemişse de bir çocuğun yerini en iyi annesi ve babası bildiği için o manada demiş olabilir. Ben eşimin dedesi ile eşimin annesi arasında herhangi bir yakınlaşma görmedim. Biz evleneli yaklaşık 2 yıl oldu. Bu sürede aileyle çok içli dışlı olmadım."