Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal davasında flaş gelişme! "Ailemi sıkıştırın onlardan şüpheleniyorum"

Eşinin kullandığı bazı ifadelerle ilgili iddiaların sorulması üzerine tanık E.Ö, şunları kaydetti:

"Eşimin AFAD görevlilerine 'Müslüme'ye bir şey olmuşsa ailemden şüpheleniyorum, ailemi sıkıştırın' şeklinde bir söz söylediğini hatırlamıyorum. Ben duymadım. Ama söylemişse de bir çocuğun yerini en iyi annesi ve babası bildiği için o manada demiş olabilir. Ben eşimin dedesi ile eşimin annesi arasında herhangi bir yakınlaşma görmedim. Biz evleneli yaklaşık 2 yıl oldu. Bu sürede aileyle çok içli dışlı olmadım."