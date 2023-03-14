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İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı! Sinan Sardoğan’ı hatırlatıp isyan etti: Siz bela mısınız?

Müge Anlı'da araştırılan Döndü Boztepe'nin kaybıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç Döndü Boztepe ve köylüleri Mevlüt Eryılmaz'ın aşk yaşadığı iddiasını ortaya attı. Müge Anlı ekibi, Mehmet Tunç'un hedefindeki ismin kardeşi Fadime Çoban ile bir araya geldi. Mevlüt ağabeyinin kimseye yanlış yapmayacağını söyleyen Fadime Hanım'ın Mehmet Tunç hakkındaki iddiası Müge Anlı'yı çıldırttı. Sapık Sinan Sardoğan'ın hatırlatan usta gazeteci, ""Bela mısınız siz ya?" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 13:32
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İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı! Sinan Sardoğan’ı hatırlatıp isyan etti: Siz bela mısınız?

Afyonkarahisar'da yaşayan 78 yaşındaki Döndü Boztepe dişleri ve altınlarını evde bırakıp ortadan kayboldu. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen oğlu Uğur Bey, annesinin kaçırıldığına dair şüpheleri olduğunu belirtti.

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İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı! Sinan Sardoğan’ı hatırlatıp isyan etti: Siz bela mısınız?

İddiaların odağındaki Mehmet Bey Müge Anlı canlı yayınında Döndü Boztepe'nin sevgilisi olduğunu iddia etti.

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İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı! Sinan Sardoğan’ı hatırlatıp isyan etti: Siz bela mısınız?

Müge Anlı "Mehmet Bey bize verdiği ilk röportajda Döndü Hanım'ın kaybolduğu sabah koşan 2 kadın gördüğünü söyledi. İkinci röportajında ise Döndü Boztepe'nin kaybolduğu 6 Şubat gecesi 23.30'da bir erkeğin kolunda gördüğünü belirtti. Mehmet Bey, yaşlı kadının fark edilmemek için başını uzun boylu erkeğin omzuna dayadığını da anlattı." diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı! Sinan Sardoğan’ı hatırlatıp isyan etti: Siz bela mısınız?

"Mehmet Amca'nın yeni bir iddiası daha var!" diyen Müge Anlı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı! Sinan Sardoğan’ı hatırlatıp isyan etti: Siz bela mısınız?

"Mehmet Bey, Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisi olduğunu, bu kişiyle bir zincir markette gizlice buluştuğunu söyledi."