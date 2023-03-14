İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı! Sinan Sardoğan’ı hatırlatıp isyan etti: Siz bela mısınız?

Müge Anlı'da araştırılan Döndü Boztepe'nin kaybıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç Döndü Boztepe ve köylüleri Mevlüt Eryılmaz'ın aşk yaşadığı iddiasını ortaya attı. Müge Anlı ekibi, Mehmet Tunç'un hedefindeki ismin kardeşi Fadime Çoban ile bir araya geldi. Mevlüt ağabeyinin kimseye yanlış yapmayacağını söyleyen Fadime Hanım'ın Mehmet Tunç hakkındaki iddiası Müge Anlı'yı çıldırttı. Sapık Sinan Sardoğan'ın hatırlatan usta gazeteci, ""Bela mısınız siz ya?" diyerek isyan etti.