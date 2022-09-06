Şanlıurfa’da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberle dünyası başına yıkıldı
Şanlıurfa'da, durakta yolcu indikten sonra sürücünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, araba çarptı. Aracın yolcu almak için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın otobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kazayla ilgili detay yürekleri dağladı…
Giriş Tarihi: 06.09.2022
12:27 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
12:39
Şanlıurfa'da, durakta yolcu indikten sonra sürücünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, arbal çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü 60 yaşındaki Ahmet ile 61 yaşındaki eşi Şükran Erten, hastanede yaşamını yitirdi. Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Ertem ise anne babasının kaza geçirdiğinden habersiz, ihbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçip, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa Mardin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Etik, kullandığı 63 AB 872 plakalı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi. Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki 63 DC 567 plakalı otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
YÜREK YAKAN GÖREV
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.
Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI OTOBÜS KAMERASINDA/ VİDEO İZLE
Otomobilde bulunan Ahmet Ertem ile eşi Şükran Ertem'in hayatını kaybettiği kazanın otobüse ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün durağa yanaşması ve yolcuları indirip bindirmesi ile arkadan hızla gelen otomobilin çarpması yer alıyor. Çarpma sırasında yolcuların büyük bir korku ve panik yaşadığı, sürücüye kapıları açmasını söyledikleri görülüyor. Otobüsten inen yolcuların telefonlarına sarılarak sağlık ekiplerini aradıkları gözlendi.