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Müge Anlı'dan aranan genç kız için nefes kesen operasyon! O komşu kıskıvrak yakalandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 yaşındaki kayıp kızı kurtarmak için filmleri aratmayan bir operasyona imza atıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve 26 Ağustos'ta konsere gitmek için evden çıkan genç kız 34 yaşındaki komşusu Arife A. tarafından alıkonulmuştu. 15 yaşındaki Asu A.'yı kurtarmak için dün akşam nefes kesen bir operasyon yapıldı. İşte kurtarma anları...

Giriş Tarihi: 06.09.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 12:34
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Müge Anlı’dan aranan genç kız için nefes kesen operasyon! O komşu kıskıvrak yakalandı

Müge Anlı'da aranan 15 Asu A.'yı kurtarmak için filmleri aratmayan bir operasyona imza atıldı.

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Müge Anlı’dan aranan genç kız için nefes kesen operasyon! O komşu kıskıvrak yakalandı

Kocaeli Gebze'deki evinden, 26 Ağustos'ta konsere diye çıkan ve 34 yaşındaki komşusu Arife A. tarafından 11 gündür alıkonulan Asu A.'yı, dün akşam yapılan operasyonla kurtardı. Müge Anlı, kayıp olarak aradığı Asu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Nazlı olarak bilinen komşu Arife A.'nın arkadaşı Yasemin Şahbaz'a ulaştı.

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Müge Anlı’dan aranan genç kız için nefes kesen operasyon! O komşu kıskıvrak yakalandı

Yasemin Şahbaz, 15 yaşındaki Asu'nun kurtarılması için Müge Anlı'nın işbirliğini kabul etti ve kız çocuğunu alıkoyan Arife A.'la Yenikapı'da bir buluşma planladı.

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Müge Anlı’dan aranan genç kız için nefes kesen operasyon! O komşu kıskıvrak yakalandı

Buluşma öncesi gerekli tüm önlemler ve teknik tedbirler alındı. Gönüllü işbirlikçi Yasemin Şahbaz, buluşmaya hazır hale getirildikten sonra Müge Anlı ekibiyle birlikte Yenikapı'ya doğru yola çıktı.

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Müge Anlı’dan aranan genç kız için nefes kesen operasyon! O komşu kıskıvrak yakalandı

MÜGE ANLI EKİBİ VE EMNİYET GÜÇLERİ TAKSİM'DE KONUŞLANDI

Bu sırada operasyondan haberdar edilen Fatih İlçe Emniyeti, Asayiş Büro Amirliği ekipleri de operasyon için düğmeye bastılar. Ancak Yenikapı'daki buluşma noktasına gelindiğinde Arife A., bu kez Müge Anlı'nın işbirlikçisi Yasemin Şahbaz'ı Taksim Meydanı'na çağırdı.