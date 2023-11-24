Şanlıurfa’da inanılmaz görüntü! Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri dövdüler

O gün de aslında bunun provasını yapacaktık. Üzüldük açıkçası. Bu gün hiçbir öğretmenimiz bir program ya da kutlama yapmak istemiyor ama hastaneden rapor almadık. Yine saldırıya uğrayan diğer arkadaşlarımla ben bu gün okulda, görevimizin başında olmayı tercih ettik. Bu nedenle okula geldik ve öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu tarz olayların yaşanması hem meslektaşlarımın hem de benim yakından takip ettiğimiz olaylar ama bu bizi gerçekten üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bakanlığımızın bununla ilgili çalışması var ama daha ciddi önlemlerin alınmasını gönülden istiyoruz" dedi.