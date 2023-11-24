Bölgenin en büyük gelir kapısı oldu! Kova kova topluyorlar

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yetişen deniz salyangozu, bölgenin en büyük gelir kapısı haline geldi. Bunu duyan balıkçılar günün ilk ışıklarında denize açılarak karış karış deniz tabanını tarıyor. Tonlarca avlanan salyangoz, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin ilgisini çekiyor. Kullanım alanları ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 16:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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