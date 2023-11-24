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Bölgenin en büyük gelir kapısı oldu! Kova kova topluyorlar

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yetişen deniz salyangozu, bölgenin en büyük gelir kapısı haline geldi. Bunu duyan balıkçılar günün ilk ışıklarında denize açılarak karış karış deniz tabanını tarıyor. Tonlarca avlanan salyangoz, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin ilgisini çekiyor. Kullanım alanları ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 16:21
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Bölgenin en büyük gelir kapısı oldu! Kova kova topluyorlar

Türkiye'de Sakarya'nın Kocaali ilçesinde deniz salyangozu toplamak için günün ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar, algarna (çerçeve ve ağdan oluşan av aracı) ağlarıyla deniz tabanını tarıyor.

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Bölgenin en büyük gelir kapısı oldu! Kova kova topluyorlar

15 SAAT MESAİ YAPIYORLAR

Yaklaşık 15 saat süren zorlu mesainin ardından çıkarılan ürünler, büyüklük standartlarına göre ayrılıyor.

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Bölgenin en büyük gelir kapısı oldu! Kova kova topluyorlar

İŞLENMELERİ İÇİN FABRİKALARA GÖNDERİLİYOR

Kriterleri karşılayan deniz salyangozları kamyonlara yüklenerek işlenmek üzere Sinop ve Ordu'daki fabrikalara gönderilirken, küçük olanlar ise doğal ortamlarına geri bırakılıyor.

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Bölgenin en büyük gelir kapısı oldu! Kova kova topluyorlar

TÜM DÜNYAYA SATILIYOR

Karadeniz'in zorlu şartlarıyla da baş etmek zorunda olan balıkçıların avladığı tonlarca salyangoz, işlendikten sonra Güney Kore'den İspanya'ya kadar Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine satılıyor.

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Bölgenin en büyük gelir kapısı oldu! Kova kova topluyorlar

HAVA ŞARTLARINDAN ETKİLENİYOR

Deniz salyangozunun kabuklarından da seramik, kozmetik ve yem sanayisinde istifade ediliyor. Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bayram Ali Kaya, 1 Eylül 2023 itibarıyla başladıkları salyangoz avcılığının hava şartlarından etkilendiğini anlattı.