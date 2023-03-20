20 Mart 2023, Pazartesi
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler
"Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusu Ramazan ayına girilmesiyle birlikte araştırılıyor. Ramazan ayı bu sene 23 Mart 2023 tarihinde idrak edilecek. İlk sahura Perşembe günü kalkılacak. Türkiye genelinde pidenin satış fiyatı 10 TL belirlendi. Fiyatların açıklanmasının ardından pideyi dışarıdan satın almak istemeyenler, en lezzetli tarifi araştırıyor. Bizde sizler için iftar ve sahur sofralarınızda yiyebileceğiniz çıtır çıtır pide tarifini hazırladık.İşte gerekli malzemeler...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 17:21
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