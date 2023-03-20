Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler

YAPILIŞI

-Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın.

-Ardından birkaç dakika bekleyin ve karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyin.

-Un ve tuzu da ekledikten sonra 10-15 dakika yoğurun.

-Hamur kıvama gelince iki parçaya ayırın.

-Üzerine nemli bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalanması için bekletin. Bu esnada yoğurt, yumurtanın -sarısını ve sıvı yağı bir kâsede çırpın.

