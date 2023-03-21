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Haberler Galeri Daha çok etkilenecek! 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

Daha çok etkilenecek! 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

21 Mart ekinoksuna saatler kala astrolojiye ilgisi olanlar özellikleri ve ritüelleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgelerken, 21 Mart ilkbahar ekinoksu Nevruz Bayramı olarak kutlanmakta. Peki, 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Hangi burç daha çok etkilenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:42
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Daha çok etkilenecek! 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

"21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Mart İlkbahar ekinoksu ritüelleri ve etkinlikleri ile birlikte kutlanacakken, kelimenin kökü Latinceden gelmektedir. Nevruz Bayramı olarak kutlanır güneş ışınları Ekvator'a dik gelmektedir. Astrolojiye ilgisi olanlar ekinoksun burçlara etkisini merak ediyor. Peki, 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Daha çok etkilenecek! 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUR?

1 - Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

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Daha çok etkilenecek! 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

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Daha çok etkilenecek! 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

6 - Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

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Daha çok etkilenecek! 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

8 - Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).