Daha çok etkilenecek! 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...

21 Mart ekinoksuna saatler kala astrolojiye ilgisi olanlar özellikleri ve ritüelleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgelerken, 21 Mart ilkbahar ekinoksu Nevruz Bayramı olarak kutlanmakta. Peki, 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Hangi burç daha çok etkilenecek?