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Haberler Galeri Gaziantep ve Kilis'te şiddetli dolu sonrası kent beyaza büründü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Gaziantep ve Kilis'te şiddetli dolu sonrası kent beyaza büründü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Gaziantep ve Kilis'te yaşanan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü. Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.

Giriş Tarihi: 18.03.2023 01:38 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 01:43
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Gaziantep’te şiddetli dolu sonrası kent beyaza büründü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Gaziantep'te gece saatlerinde önce sağanak ardından ise dolu etkili oldu.

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Gaziantep’te şiddetli dolu sonrası kent beyaza büründü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Gaziantep ve ilçelerinde gece saatlerinde geceyi aydınlatan şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı.

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Gaziantep’te şiddetli dolu sonrası kent beyaza büründü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi.

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Gaziantep’te şiddetli dolu sonrası kent beyaza büründü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Hazırlıksız yakalan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir haindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.

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Gaziantep’te şiddetli dolu sonrası kent beyaza büründü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Zaman zaman şiddeti azalan yağış, devam ediyor