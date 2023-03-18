Gaziantep ve Kilis'te şiddetli dolu sonrası kent beyaza büründü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Gaziantep ve Kilis'te yaşanan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü. Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.