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Şanlıurfa Siverek'te insanlık zinciri! Didik didik arıyorlar

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'da balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş için arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 12:50
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Şanlıurfa Siverek'te insanlık zinciri! Didik didik arıyorlar

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), çarşamba günü akşam saatlerinde balıktutmak için Soydan Mahallesi'ndeki sulama göledine gitti.

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Şanlıurfa Siverek'te insanlık zinciri! Didik didik arıyorlar

3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise kayboldu.

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Şanlıurfa Siverek'te insanlık zinciri! Didik didik arıyorlar

İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa Siverek'te insanlık zinciri! Didik didik arıyorlar

Olay günü ve dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

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Şanlıurfa Siverek'te insanlık zinciri! Didik didik arıyorlar

Arama-kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.