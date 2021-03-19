Şanlıurfa Siverek'te insanlık zinciri! Didik didik arıyorlar

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'da balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş için arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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