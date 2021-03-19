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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Selçuklu Meydan Mezarlığı dünyaya açılıyor! Fotoğraflarıyla yurt dışında sergi açılacak Selçuklu Meydan Mezarlığı dünyaya açılıyor! Fotoğraflarıyla yurt dışında sergi açılacak
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, "Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile dünyaya tanıtılacak. Proje kapsamında her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının liken temizlikleri yapılacak, fotoğraflarıyla yurt dışında sergi açılacak.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 13:15
Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince hazırlanan proje kapsamında, "Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak bilinen ve 210 dönüm alanda 8 bin 103 mezarı bünyesinde barındıran Selçuklu Mezarlığı'nda, toprak altında kalan, kırılan abidevi mezar taşları ayağa kaldırılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına İtalya'dan gelecek restöratör ve sanat tarihçilerinden oluşan 10 kişilik ekip de destek verecek.
Proje ile alandaki kırık ve toprak altındaki 100 mezar taşı ortaya çıkarılarak restorasyon ve liken temizlikleri yapılacak, kitabeleri okunacak, mezarlığın tanıtım filmi ve her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının fotoğraflarıyla Ahlat ve İtalya'da sergi açılacak.
Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle mezarlıkta yürütülen kazı kapsamında ağırlıklı olarak epigrafik ve restorasyon çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Zamanla tahrip olan ve yatık vaziyetteki mezar taşlarının kazı ekibi tarafından restore edildiğini anlatan Ercek, şöyle konuştu:
"Mezar taşlarının üzerindeki zengin bezemelerin ortaya çıkması için taş taşlardaki likenler meşakkatli çalışma sonucu temizleniyor.