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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da rezalet! Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın İstanbul'da rezalet! Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken vaka artışının tırmanışa geçtiği bir dönemde İstanbul'un 3. piki yaşadığı kritik süreçte Maltepe ve Pendik'ten gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Maltep ve Pendik'te lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonlara baskın yapıldı. Her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesildi.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 12:50
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bulunan adreste bir işyerinin lokanta ruhsatıyla pavyon olarak işletildiği ihbarını aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese geldiğinde içeride müzik eşliğinde oturan birçok kişinin olduğunu gördü.
Ayrıca mekanın arka tarafında ise olası bir polis baskını anında kaçış için kullanılacak olan kapı ve güvenlik kameraları olduğu tespit edildi.
Öte yandan işyerinde çok sayıda konfeti bulundu.
Polisler içeride bulunan 27 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 93 bin 420 lira para cezası kesti.