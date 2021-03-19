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İstanbul'da rezalet! Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken vaka artışının tırmanışa geçtiği bir dönemde İstanbul'un 3. piki yaşadığı kritik süreçte Maltepe ve Pendik'ten gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Maltep ve Pendik'te lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonlara baskın yapıldı. Her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 12:50
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İstanbul'da rezalet! Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bulunan adreste bir işyerinin lokanta ruhsatıyla pavyon olarak işletildiği ihbarını aldı.

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İstanbul'da rezalet! Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese geldiğinde içeride müzik eşliğinde oturan birçok kişinin olduğunu gördü.

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İstanbul'da rezalet! Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

Ayrıca mekanın arka tarafında ise olası bir polis baskını anında kaçış için kullanılacak olan kapı ve güvenlik kameraları olduğu tespit edildi.

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İstanbul'da rezalet! Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

Öte yandan işyerinde çok sayıda konfeti bulundu.

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İstanbul'da rezalet! Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

Polisler içeride bulunan 27 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 93 bin 420 lira para cezası kesti.