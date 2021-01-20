Sandallar yeniden su üstünde! Yüzde 90'ı kuruyan Gölbaşı Barajı hayata döndü

Son zamanların en kurak kışını yaşayan Türkiye'de, kar ve yağmurun etkili olmasıyla sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Kurumaya yüz tutan barajlar da bu yağışlarla yeniden hayata döndü. Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ancak geçtiğimiz ay su seviyesi yüzde 90 çekilen Gölbaşı Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 50 doluluk oranına ulaştı.

DHA Giriş Tarihi: 20.01.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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