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Sandallar yeniden su üstünde! Yüzde 90'ı kuruyan Gölbaşı Barajı hayata döndü

Son zamanların en kurak kışını yaşayan Türkiye'de, kar ve yağmurun etkili olmasıyla sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Kurumaya yüz tutan barajlar da bu yağışlarla yeniden hayata döndü. Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ancak geçtiğimiz ay su seviyesi yüzde 90 çekilen Gölbaşı Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 50 doluluk oranına ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 09:46
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Sandallar yeniden su üstünde! Yüzde 90'ı kuruyan Gölbaşı Barajı hayata döndü

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerinin sulanması için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle geçen aralık ayında yüzde 90 azaldı.

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Sandallar yeniden su üstünde! Yüzde 90'ı kuruyan Gölbaşı Barajı hayata döndü

Uludağ ve Katır dağlarından akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajın su seviyesi, son bir haftadaki yağmur ve kar yağışıyla yeniden artışa geçti.

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Sandallar yeniden su üstünde! Yüzde 90'ı kuruyan Gölbaşı Barajı hayata döndü

Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay çatlamış toprak üzerinde duran sandallar, yağışla tekrar su üzerine çıktı.

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Sandallar yeniden su üstünde! Yüzde 90'ı kuruyan Gölbaşı Barajı hayata döndü

Yüzde 50 dolan baraj, dronla havadan görüntülendi.

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Sandallar yeniden su üstünde! Yüzde 90'ı kuruyan Gölbaşı Barajı hayata döndü

'KARLA BİRLİKTE SU SEVİYESİ ARTMIŞ'

Baraj yakınında evi olan Mustafa Demir, "Sık sık buralara geliyoruz. Yazın balık avlamak için geliyoruz. Bundan bir hafta önce yine gelmiştik.