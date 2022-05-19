Sancaktepe’de mucizevi kurtuluş! 4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti

"BİR ŞEY OLMADI ÇOK ŞÜKÜR"

Cip altında kalan çocuğun dedesi Mehmet Fener, "Çocuk kapıda arkadaşlarıyla oynuyorken karşıdan karşıya geçtiği sırada araba üzerinden geçti. Torunum boşlukta kaldı. Bir şey olmadı çok şükür. Araba hızlı değildi, yavaş gidiyordu. Çok şükür ki hem çocuğumuza hem de çarpan kişiye bir şey olmadı. Allah'u Teala kötü kazalar vermesin" dedi.