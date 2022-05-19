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Sancaktepe'de mucizevi kurtuluş! 4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti

Sancaktepe'de sokak başında arkadaşları ile oynamak için karşı yola geçen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Üzerinden geçen cipin altından şans eseri yara almadan çıkan çocuk panik içerisinde arkadaşlarının yanına gitti. Cipin üstünden geçtiği çocuğun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:39
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Sancaktepe’de mucizevi kurtuluş! 4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti

Olay, önceki gün Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Halil Fener, sokak başında oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmeye çalıştığı sırada yavaş gelen bir cipin çarpmasıyla yere düştü.

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Sancaktepe’de mucizevi kurtuluş! 4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti

Araç şoförünün fark etmemesiyle 4 yaşındaki Halil Fener'in üstünden cip geçince de küçük çocuk, cipin altında kaldı. Küçük çocuk üzerinden geçen cipin altından yara almadan kurtuldu.

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Sancaktepe’de mucizevi kurtuluş! 4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti

O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek küçük çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası ölümün teğet geçtiği çocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Sancaktepe’de mucizevi kurtuluş! 4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti

CİPİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ ÇOCUĞUN, ŞANS ESERİ KURTULUŞU KAMERADA
Cipin üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Halil Fener'in, şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun arkadaşlarının yanına gittiği esnada çipin çarpmasıyla çipin üstünden geçtiği, çocuğun ise yara almadan ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak gittiği, çarpan kişinin de panikleyerek çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdüğü görülüyor.

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Sancaktepe’de mucizevi kurtuluş! 4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti

"BİR ŞEY OLMADI ÇOK ŞÜKÜR"
Cip altında kalan çocuğun dedesi Mehmet Fener, "Çocuk kapıda arkadaşlarıyla oynuyorken karşıdan karşıya geçtiği sırada araba üzerinden geçti. Torunum boşlukta kaldı. Bir şey olmadı çok şükür. Araba hızlı değildi, yavaş gidiyordu. Çok şükür ki hem çocuğumuza hem de çarpan kişiye bir şey olmadı. Allah'u Teala kötü kazalar vermesin" dedi.