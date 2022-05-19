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Haberler Galeri Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?

Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?

Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketlerinin de çalışıp çalışmadığı merak edilmeye başlandı. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar "bugün kargo şirketleri açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 10:57
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Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?

Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte gözler kargo şirketlerine çevrildi. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kargo şirketleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum çalışmalara ara verecek. Bu kapsamda kargo şirketleri de 19 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG ve PTT Kargo 20 Mayıs 2022 Cuma günü normal mesaisine başlayacak.

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Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?

2022 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?

2011 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

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Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?

2022 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, pazar günleri kapalıdır.