Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?

Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketlerinin de çalışıp çalışmadığı merak edilmeye başlandı. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar "bugün kargo şirketleri açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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