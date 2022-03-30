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Sancaktepe’de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebeğin cesedi çıkmıştı! Cani anneden kan donduran savunma

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin cesedinin sırrı gün yüzüne çıktı. Bebeği banyoda doğurup ölü dünyaya geldiği için çöpe attığı gün yüzüne çıktı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri vicdan yoksunu anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı Pervin Y. karakolda verdiği ifadesinde; "Eşim ile 5 çocuğum var bu çocukta eşimle müşterek çocuğumuzdu. Ancak eşim çocuk istemediği için, sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğumu gizledim. Gece evde doğum yaptım. Ölü doğdu banyoda beklettim sonra çöpe attım" sözleriyle dehşete düşürdü. İşte detaylar…

Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:59
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Sancaktepe’de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebeğin cesedi çıkmıştı! Cani anneden kan donduran savunma

Olay, geçen gün Sultangazi Abdurrahmangazi Mahallesi'nde sabah sularında yaşandı. İddiaya göre, belediye ekipleri sokaktaki bir çöp konteynerinde beze sarılmış kanlı bebek cesedi buldu. İşçiler durumu hemen emniyet güçlerine ihbar etti.

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Sancaktepe’de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebeğin cesedi çıkmıştı! Cani anneden kan donduran savunma

Emniyet ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde kanıt araştırması yaptı. İncelemeler sonucunda bebeğin yeni doğmuş olduğu ve cinsiyetinin de erkek olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerin çöp konteynerindeki incelemelerin akabinde bebeğin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sancaktepe’de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebeğin cesedi çıkmıştı! Cani anneden kan donduran savunma

5 ÇOCUK SAHİBİ CANİ KADIN ÇÖPE ATMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, caddedeki bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeği bir kadının çöpe attığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 5 çocuk annesi olan Pervin Y. (38) olduğu öğrenilen şüpheli kadın gözaltına alındı. Kadının bebeği evinden alıp çöp konteynerine attığı öğrenildi.

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Sancaktepe’de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebeğin cesedi çıkmıştı! Cani anneden kan donduran savunma

"ÖLÜ DOĞDU BANYODA BEKLETİP ÇÖPE ATTIM"

Gözaltına alınan Pervin Y. emniyetteki ifadesinde eşiyle müşterek 5 çocuklarının olduğu eşinin çocuk istemediği için endişelenerek hamile olduğunu ondan gizlediğini söyledi. Pervin Y.; "Ardından gece saat 00:20 sıralarında evde doğum yaptım. Bebek ölü doğdu bende banyoda beklettim. Ardından ertesi gün akşam saat 22:00 sıralarında götürüp çöpe attım. Bir süre sonra da kontrol için tekrar olay yerine döndüm" dediği öğrenildi.

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Sancaktepe’de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebeğin cesedi çıkmıştı! Cani anneden kan donduran savunma

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan anne Pervin Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.