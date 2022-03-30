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Edirne’de aile katliamı! Son gören isim Müge Anlı’ya konuştu! Otopsi raporu kan dondurdu! Kesici aletle işkence yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan Güner ailesinden 4 kişi katledildi. Aynı aileden Mehmet Güner, aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner, onun eşi Filiz Güner ile çocukları Anıl Güner'in silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin ön otopsi raporu ortaya çıkarken Anıl Güner'in ölümüyle ilgili detaylar kan dondurdu. Anıl'ı son gören kişi Müge Anlı ekibine konuştu. İşte Edirne'deki aile katliamı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:23
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Edirne’de aile katliamı! Son gören isim Müge Anlı’ya konuştu! Otopsi raporu kan dondurdu! Kesici aletle işkence yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Köydeki kahvehanenin sahibi Tuncay Keser Müge Anlı ekibine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cinayetin 1 milyon liralık altın nedeniyle işlendiği iddiası gündeme gelirken ailenin ön otopsi raporu tamamlandı. Altınların sahibi olan Anıl Güner'in ölümüyle ilgili detaylar kan dondurdu. İşte Edirne'deki aile katliamı ile ilgili detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Edirne’de aile katliamı! Son gören isim Müge Anlı’ya konuştu! Otopsi raporu kan dondurdu! Kesici aletle işkence yapıldı

Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

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Edirne’de aile katliamı! Son gören isim Müge Anlı’ya konuştu! Otopsi raporu kan dondurdu! Kesici aletle işkence yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Edirne’de aile katliamı! Son gören isim Müge Anlı’ya konuştu! Otopsi raporu kan dondurdu! Kesici aletle işkence yapıldı

Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in dün gece kahvede oturup çay içtiği kişilerle bazı köylüleri, ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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Edirne’de aile katliamı! Son gören isim Müge Anlı’ya konuştu! Otopsi raporu kan dondurdu! Kesici aletle işkence yapıldı

MİNAREDEKİ GÜVENLİK KAMERASI İNCELENİYOR

Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.